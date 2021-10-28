من ضمنها العراق.. عدة دول ترغب بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية

2021/10/28 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ، إن والعراق والأردن والجزائر لديهم رغبة في عودة سوريا لتحتفظ بمقعد في جامعة الدول العربية.

وقال قال ابو الغيط بحسب تقرير صحيفة الاناضول التركية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "بعض الدول العربية تنفتح بهدوء على سوريا، لكنني بصفتي أمينا عاما، لم ألاحظ شخصيا أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء الإجراءات".

وأشار أبو الغيط إلى أن "هناك قمة مؤكدة في الجزائر في اذار المقبل لمناقشة عدة امور".

وأكد أن "الجزائر في طليعة الدول التي تريد العودة السورية، والعراق يتحدث عن عودة سوريا والأردن لديه رغبة في عودة سوريا، لبدء الاتصالات وعودة السفراء وكل هذا يمثل بداية عملية الزخم".

يشار الى انه صوت غالبية أعضاء جامعة الدول العربية في 12 تشرين الثاني 2011، على تعليق عضوية النظام السوري رداً على جرائمه بحق السوريين، لاحقاً، شهد تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وشملت في الأشهر الثلاثة الماضية، اجتماعات ثنائية مكثفة ونادرة، واتفاقات اقتصادية انتقالية وتفاهمات مع الدول العربية، خاصة مع الأردن والإمارات ومصر.

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