الأمن الوطني يلقي القبض على المدعو صباح الكناني متلبساً بالرشا

2021/10/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن جهاز الأمن الوطني القاء القبض على المدعو صباح الكناني متلبساً بالرشا.وذكر بيان للجهاز ان مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد القت القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشا لاحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (30) الف دولار وبالجرم المشهود.واوضح انه جرى توقيفه بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وسيتم تدوين اقواله واحالته الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه./انتهى9

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