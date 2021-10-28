2021/10/28 | 21:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق صحية تنتظر المشجعين في بوابات ملاعب كرة القدم لتطعيمهم ضدّ كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/28 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق صحية تنتظر المشجعين في بوابات ملاعب كرة القدم لتطعيمهم ضدّ كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق صحية تنتظر المشجعين في بوابات ملاعب كرة القدم لتطعيمهم ضدّ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).