إقالة قائد شرطة ديالى من منصبه

2021/10/28 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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إقالة قائد شرطة ديالى من منصبهتعيين اللواء عباس محمد حسين قائداً لشرطة ديالى

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