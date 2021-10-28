شاهد بالفيديو.. العبودي: العراق على كف عفريت بفضل أمريكا وايران

2021/10/28 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C7YVURXjWrk

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