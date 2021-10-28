2021/10/28 | 21:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

تعهَّدت قيادة العمليات المشتركة بالقصاص والثأر لضحايا المجزرة المروعة التي ارتكبتها فلول عصابة "داعش" في قضاء المقداديَّة بمحافظة ديالى ليل أمس الأول الثلاثاء وذهب جراءها عشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين في قرية الرشاد (الهواشة) التابعة للقضاء.

وقالت القيادة في بيان عقب الهجوم الجبان: إنه "مرة أخرى يحاول مجرمو داعش الارهابيون الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الأبرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم أينما حلوا".

وأضافت، "لقد أقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية (الهواشة- الرشاد) في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء 11 شهيداً بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية حتى القضاء عليها في محافظة ديالى، وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف الجهد الاستخباري لمنع تكرار أي خرق أمني"، مشيراً إلى أنَّ "جريمة المقدادية ضد شعبنا لن تمر من دون قصاص".

ولفت إلى أنَّ "وفداً أمنياً مشتركاً زار مكان الجريمة في المقدادية وعقد اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية لوضع خطط أمنية محكمة وتعزيز الانتشار للقطعات الأمنية وسد الثغرات".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أكد في تغريدة بعد وقوع المجزرة ليل الثلاثاء، أنَّ "جريمة المقدادية في محافظة ديالى لن تمرَّ من دون قصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأجهزة الأمنيَّة تتعهَّد بالقصاص من مرتكبي مجزرة المقداديَّة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأجهزة الأمنيَّة تتعهَّد بالقصاص من مرتكبي مجزرة المقداديَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).