طوابير على محطات كركوك واعتماد البطاقة لبيع البنزين

2021/10/28 | 21:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: نهضة علي

قال مدير التوزيع في دائرة المنتجات النفطيَّة فرع كركوك هشام ثاني رحمن لـ"الصباح": إنَّ "ارتفاع أسعار البنزين في إقليم كردستان وتزايد الطلب من قبل اصحاب المركبات وتوافدهم إلى محطات كركوك ادى إلى خلق طوابير في محطات التوزيع، مما ولد تذمراً لدى المواطنين".

وكشف عن "وضع معالجة مدروسة من قبل الجهات المختصة لاعداد آلية توزيع عادلة، بعد اعادة تدقيق الاسماء في بطاقات البنزين بالرجوع إلى قاعدة البيانات.

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