المفوضيَّة باشرت العدَّ والفرز اليدوي لمحطات نينوى

2021/10/28 | 21:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

عمر عبد اللطيف

أكدت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أنها باشرت العدَّ والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في المحافظات وستعلن عن جدول لعد وفرز تلك المحطات.

وقالت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة لـ"الصباح": إنَّ "اليوم الأول (أمس الأربعاء) للعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها كان لمحافظة نينوى، إذ تم عد وفرز أكثر من 100 محطة يدوياً وسيصار إلى احتساب نتيجة العد والفرز اليدوي فيها". وأشارت إلى أنَّ "هناك أكثر من 2000 محطة سيتم عدها وفرزها يدوياً، وهذا ما قرره مجلس المفوضين إثر الطعون المقدمة على النتيجة الأولية للانتخابات"، وبينت أنَّ "هذه الـ 2000 محطة هي في عموم العراق وسوف يتم فتح المحطات تباعاً بحسب جدول المفوضية الذي تعده، وستعلن المحافظة التي سيتم عد وفرز محطاتها قبل المباشرة بفتح الصناديق".

وبينت أنَّ "(اليوم الخميس) سيكون لمحافظة كركوك وستستمر العملية حتى الانتهاء من عد وفرز المحطات الانتخابية"، وأشارت إلى أنَّ "العد والفرز سيكون في (قاعة الشرف للجندي المجهول) ببغداد يوم غدٍ الجمعة وبحضور واسع من وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين والمحليين ومراقبي الوكلاء والأحزاب السياسية".

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