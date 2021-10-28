2021/10/28 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، تغيير اسمها رسمياً إلى “ميتا”.يشار، إلى أنّ شركة “فيسبوك” صاحبة منصات التواصل الاجتماعي العملاقة، فيسبوك وانستغرام وواتساب، أعلنت عن عزمها إلى تغيير اسمها كجزء من خططها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميآ ..فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى (ميتا) المركز الخبري الوطني.

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