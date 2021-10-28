2021/10/28 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة الداخلية، تعيين اللواء عباس محمد مديرا جديدا لشرطة ديالى.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، اليوم الخميس، فأنه “تقرر تعيين اللواء عباس محمد مديرا لشرطة ديالى بعد إقالة اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تعيين اللواء عباس محمد مديرآ جديدآ لشرطة ديالى المركز الخبري الوطني.

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