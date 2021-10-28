رأي: بشار جرار يكتب عن

2021/10/28 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما عاد خبرًا صادمًا إشهار بعض العناصر الكامنة من الانقلابيين انقلابهم على الوضع الراهن حتى إن كانوا طرفًا فيه، طرفا قد تكون قد أتت به الصدفة أو المصلحة بمقتضى اكتمال الصورة لغايات التسويق بـ"العالم الحر".تلك قصة عهدناها في كثير من الساحات.

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