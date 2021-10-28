تحذيرات أممية من نقص وشيك بمخزون المحاقن في العالم

2021/10/28 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت الأمم المتحدة، من نقص وشيك يصل إلى ملياري محقنة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل رئيسي في جميع أنحاء العالم، في ظل زيادة الإمدادات بجرعات كورونا.وذكرت وكالة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، أن "النقص سيؤثر على ما يصل إلى 2.2 مليار محقنة يمكن يتم قفلها تلقائيا لمنع استخدامها مرة أخرى".وأضافت الوكالة في بيان: "نحن لا نتوقع نقصا كبيرا في إمدادات المحاقن الأكثر استخداما في البلدان ذات الدخل المرتفع".ويأتي التهديد بالنقص مع زيادة تدفق جرعات لقاح كورونا بعد شهور من التأخير في القارة الإفريقية، المنطقة الأقل حماية في العالم حيث تم تطعيم أقل من 6 بالمائة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة تطعيما كاملا.وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، للصحفيين اليوم الخميس، إن "ندرة المحاقن يمكن أن تشل التقدم في عملية التطعيم".وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن "بعض الدول الإفريقية، ومنها جنوب إفريقيا وكينيا ورواندا، شهدت بالفعل تأخيرات في تلقي المحاقن".وقال سيبوسيسو هللاتجواكو من منظمة "باث" الصحية، إن "التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة "تسير في اتجاه التأثر"، مشيرا إلى أنها قد تمتد إلى عام 2022".وراجعت "باث" بيانات الشركات المصنعة، وقالت إن أكثر من مائة دولة حول العالم تستخدم المحاقن التي لا يعاد استخدامها.

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