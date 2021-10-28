موقع فيسبوك يعلن تغيير اسم شركته

2021/10/28 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس، خلال مؤتمر “كونيكت” السنوي الخاص بالشركة، تغيير اسم شركته إلى “ميتا”.وكشفت شركة فيس بوك، في وقت سابق، عزمها تغيير اسمها لتعكس مشاريعها المقبلة في إنشاء عالم “ميتافيرز” الافتراضي، وفقا لما نقله موقع “ذا فيرج”.وسيعكس الاسم الجديد طموح الشركة لتصبح أكثر من شركة متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يضع الاسم الجديد علامة فيسبوك التجارية الزرقاء تحت مظلة شركة أم تشرف على مجموعات أخرى، مثل إنستغرام وواتساب وأوكولوس وغيرها.وكانت فيسبوك أعلنت عن توفير 10 آلاف وظيفة لتطوير “ميتافيرز”، الذي يتوقع أن يشكل مستقبل الإنترنت.ويشير مصطلح “ميتافيرس” إلى عالم ما وراء الإنترنت، كما نعرفه اليوم، حيث سيستخدم الأشخاص أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بدلا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، للدخول إلى مساحات افتراضية.

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