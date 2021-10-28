بالوثيقة.. اعفاء قائد امني وتعيين بدلا عنه على خلفية احداث المقدادية

2021/10/28 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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