بالصور.. الامن الوطني يعتقل

2021/10/28 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن

اعتقال رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير

صباح الكناني في بغداد.

وقال الجهاز في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تم القاء القبض في بغداد

على المدعو صباح الكناني بتهمة

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