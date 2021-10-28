مع الراوتر أنت في خطر - نعيمة عبد الجواد

2021/10/28 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد الحياة الحديثة تجعلنا نغرق من رأسنا حتى أخمص قدمينا في موجات من الواي فاي؛ ففي كل لحظة يتم بث موجات من الواي فاي لتخترق الأبنية والدور والمشروعات والشركات والمحلات والمنازل حتى تغذي الأجهزة اللاسلكية العديدة المتداخلة المهام مثل الموبايل واللابتوب والتابلت وباقي الأجهزة الأخرى التي تلامس جسد الإنسان أو تحيط به والتي صار العالم يعتمد عليها بشكل أساسي ويعتقد أنه ليس فقط لا غنى عنها، بل أن أيضًا قيام ......





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