2021/10/28 | 22:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8F_xjSevikY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قبيل إعلان النتائج ..هل المفاجئة ستكون حاضرة في تحالف تشكيل السلطة؟|حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قبيل إعلان النتائج ..هل المفاجئة ستكون حاضرة في تحالف تشكيل السلطة؟|حوار التاسعة مع د. زيد عبدالوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).