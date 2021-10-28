2021/10/28 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، اليوم الخميس، السماح للشركات الأهلية باستيراد وقود السيارات من الخارج لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الإقليم.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمعالجة ازمة الوقود… قرار جديد من حكومة كردستان المركز الخبري الوطني.

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