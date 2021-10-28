واشنطن تفرض عقوبات على نائب ورجلَي أعمال لبنانيين بشبهة الفساد

2021/10/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركون في إحياء الذكرى السنوية الثانية للحركة الاحتجاجية في بيروت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب أنور عمرو واشنطن (أ ف ب) – فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.وأوضحت وزارة […]

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