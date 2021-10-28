قضاء حماس يحكم بالاعدام على ستة فلسطينيين بتهمة “التخابر” مع اسرائيل

2021/10/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة غزة في 18 حزيران/يونيو 2021.© ا ف ب/ا ف ب محمد عبد غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة حماس في غزة الخميس انه اصدر احكاما بالاعدام على ستة فلسطينين أدينوا ب”التخابر مع اسرائيل”، وأحكاما بالسجن على مدانين آخرين بالتهمة نفسها خلال الشهرين الحالي والماضي.[…]

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