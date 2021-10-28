2021/10/28 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بايدن يدعو إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 22:29

واع/

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