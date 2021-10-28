كم كلفت إقالة كومان خزائن برشلونة

2021/10/28 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت تقارير صحفية، القيمة التي ستكلف خزائن برشلونة بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من منصبه، خاصة وأن الهولندي دفع بنفسه جزءا من رسوم انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة إقالة رونالدو كومان مساء أمس الأربعاء، بعد هزيمة الفريق الكتالوني أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقل موقع “ترانسفير ماركت” الرياضي الألماني عن صحيفة “الباييس” اليومية، تكلفة إعفاء كومان قد تصل إلى حوالي 12 مليون يورو، إضافة إلى دفع الهولندي جزءا من رسوم النقل بنفسه عندما وقع مع النادي الكتالوني، وهو ما يستعيده الآن.

ووقع رونالد كومان (58 عاما) على عقد مع برشلونة العام الماضي، يمتد حتى صيف 2022، براتب سنوي قدره 7.2 مليون يورو، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 5.8 مليون يورو، وذلك وفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية.

على هذا الأساس، تصبح القيمة الكاملة للتعويض الذي سيتحصل عليه كومان حال قرر برشلونة إقالته ما يقارب 13 مليون يورو، إضافة إلى دفع كومان بنفسه الشرط الجزائي في عقده مع منتخب هولندا للقدوم إلى برشلونة، والبالغ 5 ملايين يورو، أي أن الإقالة بشكل عام قد تصل نتيجتها إلى تعويض بقيمة 18 مليون يورو للمدرب الهولندي.

وقد أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن المدرب الحالي لبرشلونة “ب”، سيرجي بارخوان، سيتولى مؤقتا الإدارة الفنية للفريق الأول.

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