المالكي يكشف عن حقيقة ترشيحه لرئاسة الوزراء.. لن نمضي بإعادة الانتخابات

2021/10/28 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، طرح اسمه لرئاسة الوزراء في الاطار التنسيقي.

وذكر المالكي في تصريح تابعه NRT، اليوم (28 تشرين الاول 2021)، ان "اسمي غير مطروح لرئاسة الوزراء في الاطار التنسيقي"، موضحا انه "حذرت المعترضين من أن العد والفرز اليدوي سياتي بنتائج أسوأ من الحالية بوجود هذه المفوضية".

واضاف، انه "ليس من مصلحة العراق ان يكون عدائيا مع أميركا".

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