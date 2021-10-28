من سيربح المليون ... ربحها جورج

2021/10/28 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

ولو شاركوا في برنامج المسامح كريم هل

سيستضيفهم جورج قرداحي ؟ كلا لانهم اصلا

غير مرغوب بهم من قبل كل الجماهير

الشريفة .



جورج قرداحي هل هو مسلم سني ام

شيعي ، هل هو مسيحي، ام يهود

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