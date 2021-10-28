بالصورة.. الشعار الجديد لشركة

2021/10/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ أن "فيسبوك" سيغير اسمه إلى "Meta" اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ أثناء تقديم شركة "ميتافيرس"، إنه "من اليوم فصاعدًا، سنطلق علينا اسم ميتا".

وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني "بعد".

وأضاف أن الأسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وأفاد بأن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.

وفور إعلان زوكربيرغ، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم "فيسبوك" بنسبة 3 بالمئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.

وارتفعت الأسهم بنسبة 2.97 بالمئة اعتبارًا من الساعة 21:30 بتوقيت موسكو إلى 321.50 دولار للسهم الواحد.

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