متنبئ جوي يتوقع حضور الفرص لتساقط الامطار يوم غد الجمعة

2021/10/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، بوجود فرص لتساقط الامطار المستمرة يوم غد الجمعة.

وقال في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الامطار يمكن ان تهطل بعد ما يتقدم منخفض القطع الذي يتغذى بالتبريد من منخفض متواجد شمال روسيا".

واضاف ، ان "المنخفض يغذي منخفضين آخرين احدهما على كازخستان والاخر على لابحر المتوسط".

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