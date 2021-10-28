2021/10/28 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ناقش العراق وتونس الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة بدورتها الـ17.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان رئيس الدائرة العربية وكالةً أسامة مهدي غانم، التقى سفير جمهورية تونس في بغداد رضا زقيدان، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أخر تطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية، ومناقشة الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة بدورتها الـ17، التي من المُؤمل انعقادها في بغداد في منتصف آذار 2022، كما جرى مناقشة وسائل تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل اجتماعات المشاورات السياسية بين الجانبين العراقي والتونسي.من جانبه هنأ السفير التونسي بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت بتاريخ 2021/10/10، متمنياً التقدم والازدهار والتطور لشعب وحكومة العراق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وتونس يناقشان الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة بدورتها الـ17) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وتونس يناقشان الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة بدورتها الـ17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).