عدنان درجال يستقبل وزير الشباب اللبناني

2021/10/28 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال نظيره اللبناني جورج كلاس .وقال درجال في بيان استقبلنا اليوم الخميس ، وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس في مطار بغداد الدولي للمشاركة في افتتاح فعاليات مهرجان بغداد عاصمة الشباب العربي ٢٠٢١./انتهى9

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