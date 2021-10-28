دراسة ظاهرة الانزياح الأسلوبي في قصيدة العامية والشعر الحلمنتيشي - نعيمة عبد الجواد

2021/10/28 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد أسلوب الكاتب أو الأديب من أهم العناصر الجاذبة للمتلقي، والتي - قبل أي شيء - تميِّز طريقته في التعبير والكتابة.



ولما كانت لغة العلوم تقريرية، اهتم الباحثون بتحليل اللغة الأدبية وعلى رأسها لغة الشعر لأن الأخيرة قوامها الأساليب البيانية والتنميق البلاغي.



فيما مضى، اهتم علم البلاغة بالتركيز على الأساليب البيانية مثل الاستعارة والكناية والصور وغيرها من الأساليب.



وفي حين أن علم الأسلوب يهتم بالط ......





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