2021/10/28 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _16eaPO09jg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | علي الفتلاوي: عدم تقديم أسماء الحشد الشعبي للتصويت الخاص كان لأسباب أمنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | علي الفتلاوي: عدم تقديم أسماء الحشد الشعبي للتصويت الخاص كان لأسباب أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).