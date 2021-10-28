2021/10/28 | 23:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gPiAvMxP5Ho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي:رسائل المفوضية كانت واضحة بأن النتائج لاتغيير فيها وهذا معيب جدا رغم الطعون الحقيقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي:رسائل المفوضية كانت واضحة بأن النتائج لاتغيير فيها وهذا معيب جدا رغم الطعون الحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).