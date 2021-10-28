تحسّن في صحة القيادي الكردي الملا بختيار بعد محاولة اغتياله بالسُّم

2021/10/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – الزمان ذكرت قناة روداو الكردية امس ان تحسنا ظهر على صحة الملا بختيار القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في خلال علاجه في احد مستشفيات المانيا.وكان الملا بختيار وقيادي اخر في الحزب هو اسطى حسن قد تعرضا لمحاولة قتل بالسم من خلال مادة الزئبق القاتلة في السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني ، […]

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