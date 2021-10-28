في أول بيان له.. بايدن يدعو الجيش السوداني لإعادة الحكومة إلى المدنيين

2021/10/28 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، إلى إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان، بعد أيام من سيطرة الجيش على البلاد باعتقال كبار السياسيين والمسؤولين وحل مجلس السيادة الانتقالي.

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