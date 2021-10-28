الحشد الشعبي يطيح بثلاثة متهمين بالارهاب في الموصل

2021/10/28 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعأعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بثلاثة متهمين بالارهاب في مدينة الموصل.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من الاطاحة بثلاثة متهمين وفق المادة 4 ارهاب في مدينة الموصل".وأضاف الييان، أن " ذلك جاء بعد متابعة مستمرة وجهود حثيثة من قبل استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي رغم محاولات التمويه بتغيير الهوية وتقمص عدة ادوار للاختفاء قبل أن يقعوا في قبضة العدالة".

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