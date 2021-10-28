فيسبوك تعلن تغيير اسمها رسمياً

2021/10/28 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس،

تغيير اسمها رسمياً إلى “ميتا”.

يشار، إلى أنّ شركة “فيسبوك” صاحبة

منصات التواصل الاجتماعي العملاقة،

فيسبوك وانستغرام وواتساب، أعلنت عن

عزمها إلى تغيير اسمها كجزء من خط

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