الحشد يطيح بثلاثة متهمين بالارهاب في الموصل

2021/10/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اطاح اللواء 30 التابع للحشد الشعبي، اليوم الخميس، بثلاثة متهمين بالارهاب في الموصل.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم) ان "استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت من الاطاحة بثلاثة متهمين وفق المادة 4 ارهاب في مدينة الموصل".

واوضح "جاء ذلك بعد متابعة مستمرة وجهود حثيثة من قبل استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي رغم محاولات التمويه بتغيير الهوية وتقمص عدة ادوار للاختفاء قبل أن يقعوا في قبضة العدالة".

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