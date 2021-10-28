بعد ابتسامته بالأولى.. الأمن الوطني يغير صورة القبض على صباح الكناني

2021/10/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غير جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، صورة القاء القبض على رئيس منظمة الاصلاح، صباح الكناني، بعد أن اظهرته الصورة الاولى وهو يبتسم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بتمكن جهاز الأمن الوطني وفريق العمليات الخاصة والجرائم المهمة في هيئة النزاهة من القبض على رئيس منظمة الاصلاح والتغيير صباح الكناني، بجريمة ابتزاز.

وتم العثور على مبلغ 300 الف دولار بحوزة صباح الكناني، عند القاء القبض عليه.

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