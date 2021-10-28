رد صاعق من الفتح بشأن تطابق الطعون ضد نتائج الانتخابات بنسبة 100%

2021/10/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، ان تطابق نتائج الطعون بنسبة 100% يزيد من الشكوك حول التزوير الحاصل في الانتخابات.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تطابق نتائج الطعون بنسبة 100% التي اعلنتها المفوضية يزيد من الشكوك حول التزوير في الانتخابات وتفضح المؤامرة التي حيكت ضد ابناء الشعب العراقي بسرقة اصواتهم".وأضاف، أن "العد والفرز اليدوي لا يلبي مطالب الاحتجاجات الشعبية الرافضة للنتائج"، مؤكداً أنه "حتى مع الذهاب إلى العد والفرز اليدوي الشامل فلن يتغير أي شيء".

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