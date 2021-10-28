القبض على احد مروجي المخدرات في راوة بالانبار وبحوزته كغم من المواد المخدرة

2021/10/28 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد مروجي المخدرات في راوة بالانبار.وذكر بيان للمديرية انه بمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتعاون مع قوة برية ، اسفرت عن القاء القبض على احد مروجي المخدرات في قضاء راوة بالانبار وتضبط بحوزته ما يقارب الكغم من البودرة البيضاء والسمراء المخدرة و جرى بعدها تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ./انتهى9

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