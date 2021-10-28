شاهد بالفيديو.. حوار | علي رضا غوناي - السفير التركي في العراق

2021/10/28 | 23:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TVtEGPzPc8E

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