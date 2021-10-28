استهداف قضاء المقدادية بقذائف الهاون يتسبب بنزوح الاهالي من المنطقة

2021/10/28 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، الخميس، باستهداف قرية شوك الريم في ناحية المقدادية شمال شرقي المحافظة بـ5 قذائف هاون، مشيرا إلى ان القصف تسبب بنزوح الاهالي من القرية.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (28 تشرين الاول 2021)، ان "5 قذائف هاون سقطت على قرية شوك الريم بناحية المقدادية"، مؤكدا ان "الاستهداف لم يوقع اي خسائر حتى الان".

وأضاف ان "القوات الامنية قامت بتنفيذ حملة أمنية لملاحقة منفذي الهجوم"، لافتا إلى ان "الاستهداف تسبب بنزوح اهالي القرية اعلاه".

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