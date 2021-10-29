الاتحاد الأوروبي يحذر غازبروم الروسية من استخدام الغاز كسلاح لانتزاع تنازلات سياسية

2021/10/28 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الخميس، شركات الغاز التابعة لطرف ثالث من استخدام الغاز "كسلاح جيوسياسي" من أجل انتزاع تنازلات سياسية.

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