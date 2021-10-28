مسلحون مجهولون يختطفون مدنيا بعد اقتحام منزله في ناحية العبارة بمحافظة ديالى

2021/10/28 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اختطف مسلحون مجهولون مدنيا بعد اقتحام منزله في ناحية العبارة في محافظة ديالى.وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مسلحين مجهولين اختطفوا مدنيا بعد اقتحام منزله في قرية حد الاخضر ضمن ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة واقتادوه الى جهة مجهولة.واضاف ان الاجهزة الامنية اتخذت اجراءات مشددة وشرعت بحملة تفتيش بحثا عن المختطف./انتهى

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