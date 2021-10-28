2021/10/28 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعابتكرت خدمة الألعاب "ستاديا" من شركة جوجل، طرقًا جديدة لجذب اللاعبين، بتوفير تجارب مجانية محدودة الوقت لألعاب كاملة.وأبانت الخدمة أنه يمكن للشخص تسجيل الدخول في ستاديا باستخدام حساب جوجل، وتشغيل نسخة تجريبية، مدتها 30 دقيقة، ثم اتباع الرابط والتمرير لزر الإصدار التجريبي المجاني.ويتيح هذا الخيار لـ"اللاعبين" استخدام ستاديا دون الاشتراك المدفوع، ويبدو أن جوجل تطرح هذا الخيار لفترة محدودة، إلا أنها ستنتقل لألعاب أخرى في الأسابيع المقبلة.وفي نهاية النسخة التجريبية، تسألك جوجل عما إذا كنت ترغب في شراء اللعبة، ويتم حفظ تقدمك من نهاية النسخة التجريبية في حالة شراء اللعبة، التي يبلغ سعرها 19.99 دولارًا أمريكيًا.وتشمل الخيارات الأخرى المجاني عبر ستاديا Destiny 2 وSuper Bomberman R Online، ما يعني أنه يمكنك تجربتها الآن مع ثلاثة ألعاب مختلفة دون قيود لمعرفة ذلك.

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