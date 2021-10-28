الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لتسريع التلقيح ضد كورونا والتمويل المطلوب

2021/10/28 | 23:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت منظمة الصحة العالمية الخطة الجديدة لمسرع اللقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات كورونا الذى تقوده المنظمة.وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن المرفق سيحتاج إلى تمويل بحوالى 23.4 مليار دولار حتى سبتمبر من العام المقبل من أجل معالجة أوجه عدم …

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