شاهد بالفيديو.. موصليون يحثون ابناء مدينتهم للاسراع بتلقي لقاح كورونا

2021/10/29 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VHQLhIw2wV4

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