مجموعة مسلحة مجهولة تقتحم مكتب قناة UTV في بغداد

2021/10/29 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة مكتب قناة UTV في بغداد الليلة الماضية.وطالبت قناة UTV في بيان الحكومة والأجهزة الأمنية بحماية أفراد مكتبها في بغداد./انتهى9

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