نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك بولونيا

2021/10/29 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/استعاد نادي نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه فريق بولونيا، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ختام مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المسابقة للموسم الحالي 2021-2022.سجل الدولي الإسباني فابيان رويز هدف نابولي الأول في الدقيقة 18، وأضاف القائد لورنزو إنسيني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الجنوب بثنائية ".في الشوط الثاني، عاد إنسيني ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق نابولي من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 62 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي، جميعها من ركلات جزاء.بتلك النتيجة يستعيد نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان الوصيف، في حين يتواجد بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.وكان نابولي قد فقد أول نقطتين في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، في الجولة الماضية، حين فرض عليه روما نتيجة التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو"./انتهى2

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