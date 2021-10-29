من أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة الثالثة - سلام إبراهيم

2021/10/29 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات ومواقففي تلك الأيام المشتعلة بالبهجة والحماس يتجلى الإنسان وهو ينزع خوفه وتردده مع الجموع الهادرة التي خرجت إلى الشارع لتهدر مطالبة بحقوقها في الحياة التي بدأت بمطالبة بالعمل للخرجين العاطلين لترتفع إلى المطالبة بعودة العراق المنهوب من قبل قوي عميلة لإيران وأمريكا تبغي تركيز تفتيته ليسهل نهبه.



كنت أتابع ثانية ثانية الأحداث وأنا جالس في غرفة بعزلتي الدنمركية لا أعرف الليل من النهار ل ......





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