قداسة زائفة - عبدالله عطية شناوة

2021/10/29 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة من حق أعضاء الحشد الشعبي والمستفيدين منه أن يقدسوه، فالمصلحة بالنسبة للبعض مقدسة، لكن أن يضيفوا صفة القداسة الى أسم تشكيلهم المسلح، ليكون أسمه ((الحشد الشعبي المقدس)) فهو أمر يتعدى مجرد القناعة، الى تأسيس وضع يصبح فيه كل إنتقاد لأي من فصائل الحشد، تطاولا على المقدس وانتهاك لقداسته.



ومعروف ما هي عقوية التطاول على المقدسات، خاصة عندما يكون مدعي القداسة مدججا بالسلاح.والحشد الشعبي في حقيقته أ ......





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